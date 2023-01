Hombre salió a comprar una hamburguesa y volvió ‘zombi’ a casa con una ladrona

La delincuente se robó hasta los bolsos de la esposa del sujeto, que se había quedado fuera esa noche. Creen que lo drogó.

“Mi esposo sale a comprar comida e ingresa nuevamente al apartamento con una desconocida”, dice la señora sobre el hecho, ocurrido en un edificio del barrio Bochica, en Engativá, occidente de Bogotá.

Asegura que la ladrona se llevó dinero y varios objetos de valor.

“Él trastabilla, es como si estuviera borracho, pero entra al apartamento y la ingresa. Hora y treinta minutos después, más tarde, ella sale con objetos de valor de nosotros, los bolsos míos y todo”, recalca.

No entiende cómo le dieron la sustancia al señor de la casa para que ingresara al conjunto en compañía de la bandida.

“Cuando yo llego al día siguiente, es que evidencio que faltan cosas de valor y él está mareado. Le preguntaba algo y no tenía coherencia en las palabras. No recuerda absolutamente nada. Le colocamos el video y él dice que no sabe quién es ella”, finaliza la víctima.

Imágenes de cámaras de seguridad ya están en poder de la Fiscalía, que sospecha que la delincuente hace parte de una banda que estaría conformada por dos parejas.