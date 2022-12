Horarios distintos para ciclistas y vehículos, propone alcaldesa de La Calera para frenar accidentes

Recientes siniestros que involucran a biciusuarios en la vía que comunica a ese municipio con Bogotá requiere soluciones de fondo, asegura Ana Lucía Escobar.

Según la mandataria, es urgente la adecuación de vías alternas como la de la calle 170 con autopista Norte, en el sector El Codito. Así mismo pidió habilitar el acceso desde la vereda el Verjón, que da ingreso al municipio por detrás del cerro de Monserrate.

Según Escobar, se trata de trabajar mancomunadamente entre La Calera y Bogotá, para que los 4.500 ciclistas y 5 mil conductores de vehículos particulares puedan compartir la vía sin contratiempos.

De acuerdo con conteos de la secretaria de Movilidad de Bogotá, por cada vehículo que circula por esta vía, lo hacen 25 bicicletas.

La alcaldesa de La Calera aseguró que los horarios diferenciados para ciclistas y conductores es una iniciativa de los propios habitantes del municipio. Esta operaría únicamente los fines de semana.

De prosperar la propuesta, los ciclistas solo podrían transitar por el corredor desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. o 10:00 a.m.

Noticias Caracol consultó a ciclistas quienes mostraron opiniones divididas frente a la propuesta.

El secretario de Movilidad de Bogotá, por su parte, descartó alguna intervención en esa vía.