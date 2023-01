Horror en casa de Suba: delincuentes mataron al dueño y escondieron allí a un secuestrado

En una casa del barrio Bilbao de la localidad de Suba , en Bogotá, se vivieron horas de terror cuando una banda delincuencial asesinó a su propietario y mantuvo secuestrado a un ingeniero. Los vecinos del sector alertaron a las autoridades que capturaron en flagrancia a los criminales.

Según el reporte de la Policía Metropolita, una peligrosa banda de delincuentes venezolanos y colombianos, conocida como Los Paisitas, se habría apoderado del inmueble tras asesinar a su propietario y cuyo cadáver mantenían desde hace varios días debajo de una cama.

A esa misma casa del barrio Bilbao, en Suba, el fin de semana pasado, los delincuentes se llevaron a la fuerza a un ingeniero al que habían secuestrado mediante engaños. Dos fotografías registran el momento en el que los criminales llegan con la camioneta y el secuestrado a ese lugar. Así lo narró la propia víctima:

“Me llevan a Bilbao. Cuando me meten a la casa me ponen en una cama, supuestamente, yo ya iba vendado los ojos, me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”.

Pero a los delincuentes su plan criminal no les funcionó. Una familiar del propietario de la vivienda se acercó en ese momento a la casa para averiguar por él, pues desde hacía varios días no respondía el celular, y allí se encontró de frente con los delincuentes que decidieron huir en un taxi que tenían parqueado al lado del inmueble. Un habitante del sector relató lo qué pasó: “Un policía me comentó que me entrara rapidito porque era que estaban haciendo un procedimiento de alguien que habían asesinado allí”.

Y a pesar de que los delincuentes habían sido descubiertos por la comunidad obligaron al ingeniero secuestrado a subir al taxi para llevárselo a otro lugar.

“Cuando la patrulla se acerca 120 metros, el delincuente voltea a mano derecha, ellos se ponen demasiado nerviosos. Yo aprovecho, quito el seguro de la puerta, empujo, la abro y me boto cuando el carro estaba en movimiento y antes de levantarme empiezo a gritarle a la patrulla: ‘Oficiales, por favor, ayúdenme, que estos me tenían secuestrado, ayúdenme que me van a matar'”, relató la víctima de secuestro.

Tras lanzarse del vehículo, los tres delincuentes, entre ellos una menor de edad, fueron capturados en flagrancia y se les encontró un arma de fuego en el vehículo en el que transportaban al secuestrado.

“Recibe una llamada de un ciudadano. Al parecer, al llegar las unidades encuentran un cuerpo sin vida dentro de una residencia, también una persona que se encontraba privada de la libertad”, indicó el coronel Eiver Alonso, subcomandante de la Policía de Bogotá.

En las últimas horas, un juez de control de garantías envió a la cárcel con medida de aseguramiento a los detenidos, que no aceptaron cargos. Ahora tendrán que enfrentar en un juicio los delitos de homicidio, secuestro, porte de armas y concierto para delinquir. La Fiscalía investiga si habrían cometido otros secuestros y asesinatos.