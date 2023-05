Hospital de Kennedy en Bogotá tiene una nueva torre de urgencias tras 13 años de espera

Pasaron 13 años para que por fin hoy la torre de urgencias del Hospital de Kennedy en Bogotá fuera una realidad, nadie quería perderse un solo detalle de esta obra. Los habitantes de esa zona de la ciudad escucharon promesas desde hace una década y veían cómo las obras se retrasaban año tras año.

“Es una alegría, yo que soy vecino de Kennedy, es una alegría porque esto se había visto, pero no se terminaba”, manifestó José Castellanos, habitante de dicha localidad de Bogotá.

María Isabel y Deisy, dos enfermeras que laboran hace años en este centro asistencial, siempre soñaron con tener otra torre de atención dotada con la más alta tecnología al servicio de los pacientes.

“Durante 10 años esperaba esta nueva torre para poder dar una atención humanizada, tanto para el padre como para la madre, y atenderlos desde el primer momento que ingresa la mamá como paciente”, dijo María Isabel Rangel, enfermera jefe de sala de partos.

“Llevo 21 años trabajando en el Hospital de Kennedy, estamos muy contentas, muy emocionadas, porque la torre quedó muy elegante, muy hermosa”, señaló Deisy Triana, auxiliar de enfermería.

Son cuatro pisos donde los usuarios encontrarán servicios médicos de alta y mediana complejidad.

“Son más de 180 camas nuevas, es un servicio de urgencias completamente nuevo y dotado, es un servicio de urgencias y observación de cuidados intensivos; en el segundo piso, un gran servicio de alta complejidad en obstetricia con lo que tiene que ver con preparto, parto, cirugía y también con atención en posparto en los posquirúrgicos”, aseguró Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá.

Una obra al servicio de la comunidad que beneficiará a 2.5 millones de habitantes. Además, 180 trabajadores de la salud harán parte del servicio de urgencias.

“Trece años pasaron para que Kennedy al fin tuviera su hospital. No era un problema de ingeniería, no era un problema de arquitectura, no era un problema de conocimiento ni siquiera era un problema de plata, era un tema de que depusiéramos los egos y nos uniéramos todos y sacáramos la obra adelante”, aseveró la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Durante el evento, la alcaldesa rindió homenaje a las más de 200 trabajadores de la salud que fallecieron por cuenta del COVID-19 y especialmente a los primeros médicos y enfermeras que fallecieron en el Hospital de Kennedy.