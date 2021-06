El secretario de Salud informó que hoy no se aplicarán vacunas Pfizer en Bogotá porque el Gobierno aún no les ha entregado suministro de esta farmacéutica y espera recibirlo en el transcurso del día para retomar la inmunización con ese biológico este 25 de junio.

Por ahora, en los puntos de vacunación están administrando primeras y segundas dosis de Sinovac y segundas dosis de AstraZeneca, que son alrededor de 121.000.

El miércoles llegaron alrededor de medio millón de vacunas Pfizer y la Secretaría de Salud prevé que este jueves les entreguen un nuevo lote.

En las EPS “el martes se puso Pfizer, el miércoles se puso Pfizer, pero se acabaron esas existencias que tenía Bogotá”, dijo Alejandro Gómez, que ofreció excusas por no poder aplicar dosis de esa farmacéutica este jueves.

“¿Me va a llegar hoy? Sí me va a llegar hoy, me lo confirmaron a primerísima hora las personas del Ministerio, pero nos correspondió a las personas que estaban agendadas para la segunda dosis de Pfizer en el día de hoy, hoy no la vamos a poder poner”, manifestó.

Y recalcó que hoy no se aplicarán vacunas Pfizer en Bogotá.

Fue claro en decir que estas vacunas se aplicarán únicamente para segundas dosis.

“Esperamos que de la misma manera que recibimos Sinovac anoche y hoy en la madrugada, hoy en el día recibamos también Pfizer y eventualmente Janssen y empecemos a poner esos biológicos mañana”, dijo.

Recuerde: hoy no se aplicarán vacunas Pfizer en Bogotá y las que lleguen serán únicamente para segundas dosis.

