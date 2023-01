¿Hubo legítima defensa? Abogado analiza actuación de médico que mató a tres hombres en un puente

El penalista Felipe Caballero explica si hubo defensa proporcional y en qué casos se legitima.

Ante la pregunta de que si fue proporcional que el médico se haya defendido con un arma de fuego, explicó que sí, pues “la proporcionalidad no se predica solamente a partir de los medios o los escenarios. Es decir, yo no tengo que defenderme de un cuchillo a partir de otro cuchillo”.

Agrega en su análisis que “es posible que las circunstancias determinen que es proporcional que yo use un arma de fuego. Incluso en una agresión a trompadas, si a mí me está agrediendo un boxeador profesional y pues lo único que tengo para defenderme es un arma de fuego, sí es posible usarla. Es decir, la proporcionalidad es una valoración de la conducta”.

Destaca el abogado que el hecho de que fueran tres contra uno “puede llevar a pensar por qué la respuesta fue proporcional. No es lo mismo ser atracado por una persona con cuchillo que ser atracado con tres en un puente y a altas horas de la noche”.

¿De qué se trata la legítima defensa?

Para Caballero, “la legítima defensa es un derecho, porque hay una discusión sobre si es un derecho o una causal de responsabilidad. En opinión muy personal, no creo que sea un derecho personal autónomo, sino que hace parte del derecho fundamental que ha desarrollado la Corte Constitucional, que es el derecho a la seguridad personal”.

El artículo 32 del Código Penal habla de la ausencia de responsabilidad en casos en los que “se obre por la necesidad de defender un derecho”. Ese derecho puede ser propio o puede ser ajeno, es decir, puedo estar defendiendo a otra persona.

“Si se trata de defensa ante agresión se puede aplicar cuando sea injusta: no hay legítima defensa cuando, por ejemplo, yo provoco la agresión o cuando me está agrediendo legítimamente una autoridad”, añade.

Además, que “esa agresión puede ser actual o inminente. En el caso del médico todavía no se conoce si efectivamente ya lo estaban agrediendo o lo iban a agredir”. Puntualiza “que no debo esperar que me agredan para yo poder defenderme”.



