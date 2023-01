Hurtos con parrilleros en Bogotá caen 34% con restricción, pero apareció otra forma de robo en moto

Ladrones usan dos vehículos para abordar a víctimas, incluso frente a niños. Pero Distrito dice que la medida, vigente hace tres meses, fue efectiva.

“Se les facilita con dos motos obstaculizar el tráfico y evitar que el robo sea detenido”, afirmó un motociclista consultado.

"Se bajaron de la moto y ahora roban a pie, roban en bicicleta, roban en el transporte público y eso lo demuestran las cifras de aumento en el robo de personas en el 33% y robo de celulares en 46%", dijo, por su parte, el concejal David Ballén.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, fue enfático al decir que "no están aumentando los delitos en otra modalidad, siempre ustedes van a encontrar delitos que ocurren, pero lo importante es mirar las tendencias y mirar que la medida fue efectiva".

Y es que, según las cifras entregadas por la Alcaldía, durante diciembre y enero, meses en los que aún no se había implementado la restricción de parrillero hombre en una zona de Bogotá, hubo 501 hurtos, mientras que entre febrero y marzo, cuando entró en vigencia, bajaron a 330.

Autoridades dicen que incluso en los sectores donde no se implementó también bajaron los atracos.

En los próximos días, se evaluará la conveniencia de ampliar o no la restricción en otras zonas de la capital.

