“Iba con mi maletica del almuerzo, ¿por qué me agredió?”: mujer víctima de explosivo del Esmad

Martha Parra cuenta que esperaba un bus en la autopista Sur cuando un agente “me tiró un artefacto a los pies”. Ahora tiene un hueco en la pierna.

“Yo trabajo en una textilera (en la Sevillana), fui a trabajar el jueves (día del paro nacional) , salimos temprano. Para salir a la autopista Sur siempre tengo que caminar 15 minutos. Cuando llegué ahí con una compañera, vi que estaba todo revolucionado”, cuenta la mujer.

Entonces, asegura que un agente del Esmad “tiró un artefacto, que no sé qué es, y me lo tiró a los pies. Me sangraba muchísimo el pie, entré en shock, nadie me auxiliaba”.

Y añade: “Mi compañera me llevó casi a rastras. Yo le suplicaba a ella que me llevara a una ambulancia. Me estaba desangrando”.

Martha Parra sostiene que vio al agente del Esmad, pero nunca “pensé que me fuera agredir”.

“No entiendo por qué, siendo de la Policía que, supuestamente, cuida al pueblo”, añadió y dijo: “Él viéndome con mi maletica de almuerzo por qué me agredió. Yo no lo entiendo”.

Ahora, la mujer ve con preocupación su estado de salud, pues los médicos dicen que la recuperación es demorada. “Mi familia depende de mi trabajo”, señala.

