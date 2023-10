Identifican a menor que mató a señalado ladrón en Bogotá: ¿qué le pasará?

Un adolescente, que según cámaras de seguridad y testigos pretendió robar a un grupo de estudiantes de un colegio en Bogotá, fue asesinado por uno de ellos con un arma cortopunzante. Aunque las autoridades lograron identificar al joven que hirió mortalmente al supuesto delincuente, este no podrá ser judicializado por la edad que tiene: 12 años.



El abogado Ricardo Burgos explicó que se procede así con el niño porque “es un menor de 14 años y para la ley colombiana es una persona totalmente incapaz de raciocinio de sus actos. Es decir, es una persona inimputable que no tendría responsabilidad frente a la justicia penal. No puede ser individualizado ni juzgado ante un juez por estas circunstancias”.

Incluso, cuando el estudiante cumpla la mayoría de edad, que en Colombia es 18 años, tampoco enfrentará a la justicia por este caso.

“Acá termina la investigación en su contra. Tiene una actividad reforzada en la Constitución y simplemente es un inimputable, la justicia no podría investigarlo y en este caso termina la investigación”, recalcó el abogado.

Por otro lado, si la familia del presunto ladrón adolescente en Bogotá intenta seguir con el proceso no podrá hacerlo porque “la justicia es clara en este momento, todo menor de 14 años es inimputable y no podrá ser llevado a la justicia colombiana por estas circunstancias que dará la investigación como está. Y, además, el menor no podrá responder una vez cumple la mayoría de edad”, indicó Burgos.



¿Cómo murió el supuesto ladrón adolescente en Bogotá?

Un video de una cámara de seguridad captó cómo, el pasado martes 3 de octubre, tres estudiantes que acababan de salir de una institución educativa en la localidad de Kennedy fueron abordados por un menor de edad que se movilizaba en bicicleta.

Este último, un adolescente de 15 años, agarró por el cuello a uno de los alumnos y, según información preliminar, lo amenazó para hurtarle el celular. Los otros dos jóvenes que iban con la víctima tomaron una distancia prudente, mientras observaban la escena sin saber qué hacer.

De repente, el joven que presuntamente era asaltado sacó un arma cortopunzante de su maleta y le dio una puñalada en el pecho a su atacante que resultó ser fatal.

El estudiante y sus dos amigos salieron corriendo, mientras que el adolescente señalado de robo se bajó de la bicicleta y, con las manos en el pecho, anduvo unos pasos. Según información oficial, el menor de edad apuñalado fue trasladado a un centro médico al que llegó sin signos vitales.