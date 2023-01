Imágenes del deslizamiento en Doña Juana: ocurrió “porque la compactación no fue eficiente”

Fueron 70.000 toneladas de basura las que se removieron, recalcó la UAESP. Este es el plan para enfrentar los malos olores en cinco localidades de Bogotá.

Dos retroexcavadoras trabajan en el relleno sanitario ante la emergencia registrada hacia las 7:40 de la noche de este martes.

La cantidad de desechos que se removieron son equivalentes a 10 días de disposición, señaló la directora de la UAESP, Luz Amada Camacho.

Pero esta emergencia no es la más grave. En 1997 el relleno sanitario de la capital colombiana enfrentó su momento más difícil cuando más de un millón de toneladas de desechos sólidos provocaron una explosión, algo que no ocurrió en esta oportunidad.

“Lo que hay es un deslizamiento porque la compactación no fue eficiente, si la compactación no es eficiente se van creando esas fisuras que van creciendo y se van deslizando, pero no tiene nada que ver con una un riesgo de explosión”, aclaró la funcionaria.

Al relleno Doña Juana ingresan más de 700 viajes diarios, lo que genera un promedio de más de 190 mil toneladas de basuras cada mes.

Como plan inmediato, las autoridades iniciaron acciones de choque como aplicar cal y hacer fumigación interna y externa para minimizar los efectos del deslizamiento, como los malos olores reportados en cinco localidades.