Imitador de Pipe Bueno deberá responder por homicidio simple, ¿cuándo aplica la legítima defensa?

Richard Cardona mató al delincuente que asesinó a su esposa durante un robo. “Ante una situación de estas, cualquiera teme por su integridad”, dijo.

Este miércoles, a Cardona, quien imitó a Pipe Bueno en Yo me llamo, le imputaron cargos por homicidio simple.

Ahora la Fiscalía puede solicitar preclusión del caso o archivarlo. Además, el juez de conocimiento podría absolverlo si el imitador demuestra que tuvo que matar al delincuente en legítima defensa.



El artista se refirió a su situación en entrevista con Blu Radio: “Ante una situación de estas, cualquiera teme por su integridad física y por su seguridad, ¿no? Entonces, es mi llamado a las autoridades para que por favor nos acompañen en este momento tan difícil".

¿Cuándo se considera legítima defensa?

Expertos explican que se debe evaluar cada caso para establecer si se configura o no esta acción que, en el Código Penal, es un derecho.

"Es un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos para reaccionar frente a situaciones reales de peligro actual, es decir que está ocurriendo, o inminente, que va a ocurrir, que ellos no han creado, que no tienen el deber de evitar. Y lo más importante que no haya ninguna otra situación para salir de ese peligro", señala Francisco Bernante, abogado penalista

Sin embargo, aclara: "No se está hablando de legítima defensa cuando la agresión o no existe o no ha comenzado o ya sucedió porque ahí, cuando la agresión ya sucedió y yo reacciono, no es legítima defensa, es venganza, que es muy diferente".

Cabe señalar que la legítima defensa es diferente a la justicia por mano propia, allí sí habría responsabilidades penales.

