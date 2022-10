Impactante atraco de ocho encapuchados en conjunto residencial de Guaymaral

Una banda de atracadores saqueó tres viviendas de un conjunto residencial de Guaymaral, urbanización localizada al norte de Bogotá . Con armas de fuego sometieron a varios residentes, incluidos niños, el viernes 30 de septiembre hacia las 8 de la noche.

Una de las víctimas le contó a Noticias Caracol los momentos de terror: “Cuando yo llegué ellos ya habían salido de mi casa y estaban en la casa de al lado, habían amordazado a los señores de al lado y mi reacción fue cerrar todo y salir a gritar. Reaccioné así por la adrenalina, el susto, y ellos me apuntaron con un arma, me encañonaron y me metieron a la casa y me decían que les dijera dónde estaba la plata y la caja fuerte, pero nosotros no tenemos caja fuerte”.

Publicidad

Según la mujer, se trataba de ocho hombres vestidos de negro con armas de fuego y pasamontañas que llegaron en dos automóviles, “armadas hasta los dientes, perfectamente bien preparados porque estaban todos tapados, solo se les veían los ojos. Eran colombianos, rolos”.

Minutos después del atraco varias víctimas intentaron comunicarse con el CAI, ubicado a unos 150 metros de lugar, pero dicen que la respuesta no fue oportuna.

En el momento del robo, cuando los delincuentes tenían a varias familias retenidas, al lugar llegó al parecer un alto funcionario del Estado con un escolta, a quien los delincuentes los retuvieron y les hurtaron un arma de fuego.

En el sector de Guaymaral ya se han presentado varios robos en otras fincas y conjuntos residenciales.