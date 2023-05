Imponen multa a contratista por mal manejo de "unos 4 millones de expedientes judiciales”

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá informó que le impuso una multa a contratista por incumplir con un manejo de expedientes en una bodega en Cundinamarca . La sanción supera los mil millones de pesos.

Unos videos e imágenes que se hicieron públicos el viernes 21 de abril de 2023 evidenciaban el arrume de archivos judiciales en una bodega en Mosquera, Cundinamarca.

"Cómo ustedes pueden ver en el video, la cantidad de talegas o lonas que hay llenas de expedientes, o sea, no alcanzamos ni a mirar hacia el fondo porque está más o menos a la altura de nosotros", asegura una colaboradora de la rama judicial en la grabación.

Y ese panorama no ha cambiado en la actualidad. Los dueños de la bodega, la sociedad Innpacific S.A.S, firmaron un contrato en diciembre con la rama judicial para albergar y organizar más de 250.000 cajas de documentos, procesos que fueron cerrados o archivados en los juzgados.

"Unos cuatro millones de expedientes judiciales, unos de mucho tiempo, otros más recientes. Si bien el proyecto estaba previsto para que de una serie de bodegas se fueran sacando ordenadamente, y en las bodegas estaba organizado por especialidades, al momento de iniciar el transporte lo mezclaron todo", sostuvo José Camilo Guzmán, director de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

La decisión por parte de la Dirección Seccional de Administración judicial de Bogotá fue imponer una multa a contratista por incumplimiento y mal manejo de los archivos judiciales entregado para su organización.

"Impuso una multa de 1.062.544.400 pesos a la sociedad Innpacific S.A.S por el incumplimiento del contrato de arrendamiento. No hubo un verdadero ejercicio de relacionamiento de lo que se estaba sacando de las bodegas para poderlo acomodar en las nuevas bodegas, ordenadamente, y poderlo ubicar… el material de lonas fue reutilizado", aseguró Guzmán.

Una vez se conocieron los videos del arrume en abril, la sociedad Innpacific S.A.S, por medio de un comunicado, mencionó que era un proceso normal de mudanza que se iba a solucionar con el tiempo.

"Y hoy todavía no están acomodadas las cosas, a pesar incluso de que teniendo el control de la bodega y el acceso de la bodega, que no correspondería, todavía está realizando acciones y manipulación de nuestros archivos. Entonces, en realidad no ha cumplido con el contrato", apuntó el director de la Seccional de Administración Judicial de Bogotá.

Noticias Caracol buscó a la sociedad Innpacific S.A.S sobre la multa interpuesta, pero no se logró obtener respuesta alguna.