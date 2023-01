Impresionante: así fue como dos cacos le robaron la bicicleta a una mujer en Bogotá

La víctima los denunció y la Policía logró capturar a uno de los delincuentes. Sin embargo, para indignación de la ciudad, ¡ya quedó libre!

Rocío del Mar Vargas, quien iba para su trabajo el sábado pasado, grabó el asalto con una cámara que llevaba en el casco.

Los dos malandros se le atravesaron en la ciclorruta y la bajaron del vehículo, en plena avenida Ciudad de Cali con calle 98.

“Iba en el costado norte-sur, normal, en mi bicicleta, cuando de repente se me lanzan esos dos sujetos, me empujaron, me agredieron verbalmente y me bajaron de la bicicleta”, narró.

Las imágenes muestran, además, cómo los delincuentes se lanzaron a la avenida para emprender la huida.

Rocío aseguró que, tras el asalto, interpuso una denuncia ante la Fiscalía.

Solo horas después, uniformados atraparon a uno de los sujetos. Sin embargo, autoridades dijeron que tuvieron que ponerlo en libertad porque, supuestamente, intentaron contactar a la víctima y no lo consiguieron.

Cada día en Bogotá hurtan 29 bicicletas y 702 mujeres han sido víctimas de este tipo de robos en lo que va corrido del año.

Los sitios donde más se cometen estos robos son Engativá, Kennedy, Suba y Usaquén.