Impresionantes videos muestran cómo motociclista que hace piruetas mata a una joven

El irresponsable, que iba a alta velocidad, no le prestó ayuda a la víctima después de arrollarla y huyó del lugar, en el sur de Bogotá.

Minutos antes de que ocurriera el accidente, en el barrio San Jorge, el motociclista fue grabado mientras realizaba piruetas con su vehículo.

Incluso, en las imágenes se le ve levantando la moto, en una sola rueda, y también se observa cómo casi atropella a una mujer que llevaba a un bebé en coche.

“Ya tenemos unos indicios del posible autor de este hecho. Ya estamos cerca de capturarlo”, dijo el coronel Rodolfo Carrero, comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá.

El hombre podría ser procesado por el delito de homicidio culposo agravado, pues no solo atropelló a la víctima, sino que no le prestó ayuda. Quien iba como parrillero también enfrentaría un proceso penal por ser cómplice.

Este año, según Medicina Legal, se han presentado 1.547 muertes y más 6400 heridos en las vías del país. La mayoría de los casos están relacionados con motociclistas y peatones.