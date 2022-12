Impresionantes videos: vea por qué esta es una esquina mortal en Bogotá

Porque conductores irresponsables no respetan una señal de pare, a diario se presentan allí unos tres accidentes de tránsito.

La esquina está ubicada en el barrio Eduardo Santos y, de acuerdo con vecinos, los choques han dejado heridos y hasta sin servicio de energía el sector.

Uno de los accidentes fue muy grave y se registró porque el conductor no frenó a pesar de que ahí está la señal de pare.

En otro, un motociclista fue el responsable y por poco arrolla a los peatones.

Los residentes de la zona piden a los conductores que respeten las señales de tránsito y a las autoridades, reductores de velocidad para que no se sigan ocurriendo los siniestros.