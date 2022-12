Impuesto predial subió hasta un 200%, denuncian bogotanos con recibo en mano

Afirman que de $232.000 que pagaron en el 2017 ahora deberán cancelar $778.000. ¿Qué responde la Secretaría de Hacienda?

“Eso no es justo”, dice William Blanco, habitante de Engativá y uno de los afectados por el cobro.

"No tenemos buen servicio de transporte, cerca de un humedal, cerca de un barrio estrato 1 de recicladores", cuestiona Aura Chaparro sobre el valor del impuesto.

Sin embargo, Beatriz Arbeláez, secretaria de Hacienda de Bogotá, explicó que los elevados aumentos en el impuesto predial se deben a que "se liquidó sobre bases presuntas, es decir, no existía el predio a primero de enero del año pasado y ahora sí existe, entonces ahora sí se le aplica la metodología de valoración real".

Los contribuyentes, por su parte, insisten en que el incremento es desmesurado y critican también que cambien su estrato, lo que implica una subida en las tarifas de los servicios públicos.

"Es un barrio que está lejos de todo, al que no llega casi transporte público", cuestionó Javier Villafradis.

Recuerde que antes del 28 de marzo puede inscribirse para pagar el predial por cuotas y que hasta el 6 de abril aplica un descuento del 10%.