Incendio en Bogotá: no fue uno, sino dos los héroes que salvaron a niña y su mascota en un edificio

En la localidad de Kennedy, sur de la capital colombiana, dos hombres rescataron a una persona y a su mascota que habían quedado atrapadas en un incendio en Bogotá. Todo ocurrió entre el quinto y el cuarto piso de un edificio del barrio Carimagua. Uno de los testigos contó detalles de lo ocurrido, aclarando que se trató del rescate de una menor de edad.



“Eran más o menos las 3 de la tarde, yo me encontraba en teletrabajo, yo trabajo en el Ministerio de Hacienda, y empecé a escuchar como gritos y ruidos, me asomé y el apartamento de arriba se estaba incendiando. Escuché gritos y digamos que en ese momento uno piensa qué hacer, cómo reacciona. Escuché que había una niña y me asomé”, comentó Jeffrey Cruz, quien se convirtió en un héroe en medio de un incendio en Bogotá.

Jeffrey Cruz afirma que un vecino del sector, al ver la escena de la niña gritando, subió a su apartamento y fue el que le ayudó, desde su ventana en el cuarto piso, a poner a salvo a la persona que se encontraba en peligro y a su mascota.

“Entre los dos como que dijimos ‘bueno, asómese y yo lo tengo’. Él se asomó por la ventana, yo lo abracé, lo agarré, lo tuve con toda mi fuerza y él pudo alcanzar a la niña. Había un perrito, entonces pasa el perrito. La niña se descolgó, yo la agarré de una pierna, él de la otra y la pudimos ingresar y afortunadamente la pudimos salvar”, relata Cruz sobre lo sucedido.

Aunque reconoce que los Bomberos llegaron “como a los 10 minutos”, luego de que él reportara este incendio en Bogotá, considera que “se hizo lo que se tenía que hacer, tomamos las decisiones que en ese momento considerábamos las mejores y pues hoy la historia terminó de buena manera”.



Sobre la niña rescatada de este incendio en Bogotá, se sabe que se encuentra en buen estado de salud, aunque aún impactada con lo sucedido. Del otro héroe no se conoce ni su nombre ni de dónde salió.