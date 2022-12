Incertidumbre para 600 familias que serán desalojadas de lotes que compraron a Los Tierreros

Integrantes de la banda les vendieron terrenos haciéndoles creer que eran de su propiedad. Quienes allí habitan no saben ahora qué hacer.

Seiscientas viviendas ubicadas en el sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, que tendrán que ser desalojadas porque según el juez 20 de conocimiento fueron construidas en un terreno adquirido de manera ilegal.

“Se dispondrá que los terrenos identificados con matrícula inmobiliaria (…) los cuales hacen parte del sector uno invadido de manera ilegal por los aquí sentenciados deberán ser devueltos y restablecidos a los titulares de la propiedad, en consecuencia se ordena a la Alcaldía Mayor de Bogotá, que en acopio con la Alcaldía local de Ciudad Bolívar realicen las acciones pertinentes”, señaló la juez.

La togada determinó que los seis integrantes de la banda vendieron estos terrenos que no eran de su propiedad y les cobraron a sus víctimas entre 2 y 4 millones de pesos.

La Secretaría de Habitat, quien denunció los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, se pronunció a través de un comunicado tras conocer la decisión.

"Es también un mensaje de alerta a toda la ciudadanía para que no se deje engañar por estas bandas de tierreros que acuden a cualquier tipo de artimañas para estafarlos", señaló.

Las 6 personas fueron condenadas a 9 años de prisión por los delitos de urbanización ilegal, invasión de tierras, entre otros.