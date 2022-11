Incertidumbre por Javier Velilla, desaparecido tras avalancha en vía a La Calera: “No me dejen sola”

En la vía Bogotá - La Calera, las autoridades recomiendan a los conductores transitar con precaución, luego de que este sábado fuera nuevamente habilitada tras estar varios días cerrada por el deslizamiento de tierra del pasado 12 de noviembre. También continúa en la zona la búsqueda de Javier Velilla.



En la familia del vigilante ronda la incertidumbre. “La verdad, entre más días te das cuenta que hay menos gente, ya hoy solamente está el equipo de bomberos acompañándonos y hay una sola máquina abajo funcionando”, dice Luz Ángela Ríos Camacho, esposa de Javier Velilla.

Al completarse los siete días del protocolo de búsqueda, la esposa del hombre les hace un llamado a las autoridades: “No me dejen sola, porque tengo cuatro hijos, no me abandonen; lo más importante es sacarlo de allá”.

La solidaridad de los vecinos, amigos y conocidos ha sido fundamental. “Decidimos montar una olla comunitaria para todas aquellas personas que nos están ayudando a buscarlo”, comenta Anna Arévalo.



El equipo de rescate del Ejército le confirmó a Noticias Caracol que retomará labores este lunes, 21 de noviembre.