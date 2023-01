Increíble robo en Bogotá: paró en un semáforo, se le subieron tres tipos y le hurtaron el carro

Lo hicieron arrancar y lo llevaron a una calle desolada. “Me rompieron el celular en la cara”, dice la víctima. Escuche aquí su testimonio.

El hecho ocurrió en la avenida Primero de Mayo con carrera 69, localidad de Kennedy, cuando Rafael Guerrero estaba detenido por un semáforo en rojo.

Publicidad

“Desafortunadamente llevaba el vidrio un poquito abajo y me abrieron las puertas. Se me subieron tres individuos, con arma de fuego me amenazaron y me dijeron que no hiciera nada, que me iban a robar. No hago nada y me dirigen al barrio Timiza y allá proceden a golpearme”, relató el hombre.

Señaló que dos de ellos se bajaron del carro para forzarlo a salir y fue ahí cuando intentó huir, “pero no me di cuenta que atrás me quedaba el otro señor y me amordaza con el cinturón y me sigue pegando. Me hace frenar”.

Agregó que le rompieron “el celular en la cara, me golpean, me quitan las llaves del carro y se llevan el vehículo”.

En promedio, cada día en Bogotá se roban 10 vehículos.

Publicidad

Durante 2018, 3.618 fueron hurtados, de los que 705 se recuperaron.