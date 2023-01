Increíble: soltaron al rompevidrios más temido de Bogotá porque “no agredió a su víctima”

Alias ‘el Bizco’ había sido capturado cuando, al parecer, intentaba atracar a una mujer, pero Fiscalía consideró que no ejerció ningún tipo de violencia.

Autoridades venían siguiéndole la pista a este delincuente, que días atrás había amenazado con apuñalar en la cara a una menor si su madre, quien manejaba un automóvil, no le entregaba un celular.

Otra razón que se argumentó es que pese a que las autoridades le venían siguiendo la pista desde hace varias semanas, no tenía ninguna orden de captura.

Alias ‘el Bizco’ fue capturado por uniformados de la Policía luego de que saliera a correr con unas monedas que había dejado una mujer en su carro mientras se encontraba varada en una calle del norte de Bogotá. Él tomó las monedas y salió a correr.

Así las cosas, el hombre no fue presentado ante un juez de control de garantías. Lo que sí se hizo fue una anotación por haber cometido un hurto simple y haber sido capturado en flagrancia.

Esto se llevó a cabo en la Unidad de Reacción inmediata de Usaquén, cerca al lugar del hurto.