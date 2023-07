Incremento de hurtos en Bogotá: ¿cuáles son los puntos de mayor inseguridad en la ciudad?

Los bogotanos sienten la inseguridad como un problema latente en la capital. Según cifras del Distrito, de enero a mayo de 2023 se ha registrado un incremento del 25.4% en el delito en hurto a personas en comparación con el mismo periodo del año anterior.



Dentro de las localidades con mayor número de hurtos se posicionan Suba (6.647), Kennedy (6.493), Engativá (6.064), Chapinero (4.527) y Fontibón (4.249).

"Yo salgo a lo que tenga que salir, aquí cerquita y nada más, porque yo sola no salgo, no, me da pavor", comentó ante las cámaras de Noticias Caracol Janeth Rodríguez, una pensionada que reside entre los límites de las localidades de La Candelaria y Santa Fe, algunas de las zonas que han registrado aumentos significativos en los casos de hurto.

Rodríguez no es la única ciudadana que ha podido evidenciar esta problemática en carne propia.

Aracely Henao, una trabajadora independiente de la ciudad, contó que a su hermana casi se la "joden" al intentar hurtarle el teléfono celular, señalando que en ocasiones no solo despojan de sus pertenencias personales a las personas, sino que también las agreden físicamente en el hecho.

En su transitar por la zona, Edgar Rubiano, otro pensionado, aseveró que "no se ve un policía", haciendo que con la limitada cantidad de agentes que hay disponibles para la ciudadanía sea difícil acudir a las autoridades.

Esto no solo se ve en el centro. En los límites de Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos, los flagelos ante el bienestar de la comunidad son recurrentes.

Carlos Gutiérrez, un vendedor ambulante de la zona, dice que ha podido presenciar hasta una decena de robos al día, coincidiendo con Rubiano en que la policía no hace la presencia suficiente, pues "casi no se ve por acá".

Aunque todos son propensos a ser víctimas de un robo, el veedor ciudadano Gerardo Sarmiento, perteneciente a la localidad de Usaquén, comentó que en su territorio las horas de la mañana suelen mostrar una mayor incidencia de este delito, practicado especialmente a mujeres.

Ante la incertidumbre, la ciudadanía pide acciones concretas para poder tener tranquilidad en sus hogares, pues temen ser las próximas víctimas de los malhechores.