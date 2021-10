Indígenas a la Alcaldía de Bogotá: “Uno no puede gobernar siendo sordo, desde el escritorio”

Por tercera vez quedó suspendida la diligencia de desalojo de los más de 1300 indígenas asentados en el Parque Nacional de Bogotá. Según el Distrito, no existen las garantías de seguridad, por lo que la orden se ejecutará este jueves.

La audiencia pública para definir su futuro quedó agendada para las 11 de la mañana de este 21 de octubre, situación que creó descontento en las comunidades.

“Hasta que no esté en lengua materna no nos vamos a mover de aquí, no nos vamos a mover. Traiga su Policía, es más, tráigala ya, pero no nos vamos a mover”, expresó María Belén Medina, del pueblo Nasa.

Según el Distrito, en el Parque Nacional no se cuenta con las garantías de seguridad para evitar situaciones como recientes agresiones a funcionarios y policías.

“Uno no puede gobernar siendo sordo, uno no puede gobernar desde el escritorio. Estas son las realidades de Bogotá, estas son las realidades que vivimos los pueblos y las comunidades indígenas”, recalcó la representante Nasa.

El Distrito les ha propuesto a las comunidades reubicarse en el parque La Florida, pero ellos dicen que, por ejemplo, no podría siquiera salir a vender algún producto por tratarse de una zona alejada.