Indígenas derribaron estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada en plazoleta de Universidad del Rosario

Indígenas, que dijeron pertenecer a la etnia misak, derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada que estaba en la Universidad del Rosario.

#LoÚltimo | Indígenas tumbaron la estatua de Jiménez de Quesada ubicada en la Universidad del Rosario, en Bogotá https://t.co/Tc4cvur4Bp pic.twitter.com/bTokGCNfSu — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2021

El hecho se registró en la madrugada de este viernes en el centro de Bogotá.

Publicidad

“¡Viva el pueblo misak! ¡Vivan las mujeres de Bogotá!”, decían parados sobre el monumento.

“No más ídolos asesinos, abajo las masacres, abajo el gobierno narcoparamilitar, abajo la brutalidad policial”, fueron otras de las arengas que dijeron tras derribar la estatua.

#Fotos | Indígenas misak derribaron la estatua de Gonzalo Jiménez de Quesada ubicada en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en el centro de Bogotá https://t.co/1zxvopNhVa pic.twitter.com/GoyFm2LDtX — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) May 7, 2021

No es la primera estatua que han derribado en medio de las protestas del paro nacional, también lo hicieron con la de Sebastián de Belalcázar en Cali y la de Antonio Nariño en Pasto.

Publicidad

El líder indígena Chirimiskai Didier afirmó que la decisión de su etnia se dio porque “las mujeres mestizas dijeron no más símbolos de la desmemoria, no más símbolo de los violadores, no más símbolos de esa mala historia”.

“Es un viernes 7 muy importante”, sostuvo.

Publicidad

“¿Dónde están nuestros caciques, dónde está Zipaquirá? A ellos no vemos el monumento, a estos violadores sí, a los que despojaron a nuestros abuelos, a los que violaron”, cuestionó.