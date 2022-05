Indígenas que han salido del Parque Nacional de Bogotá aún no regresan a sus territorios

Los indígenas que han salido del Parque Nacional de Bogotá , durante los tres días del operativo de su traslado, no han regresado a sus territorios. Se reubicaron en otros lugares de la ciudad a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno.

Pasaron de la intemperie a estrechos alojamientos, pero, sin duda, en condiciones de mayor seguridad. Por ejemplo, en una casa de la localidad de Antonio Nariño se alojan 16 familias, es decir, cerca de 60 personas.

Algo similar ocurre en Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar. De los 1.400 indígenas que permanecían en el Parque Nacional, cerca de 700 ya abandonaron el lugar y están atomizados por toda Bogotá.

“Nosotros llegamos en la noche del día de ayer (8 de mayo de 2022) a las diez de la noche, todo fue a las carreras”, dijo un miembro de la comunidad yanaconas.

Aseguran que por ahora un traslado al parque La Florida no es una opción, como tampoco el retorno a sus regiones.

“En los territorios no hay oportunidad de empleo, no hay oportunidad como para superarse, no hay tierras para trabajar”, comenta otro indígena de la comunidad yanaconas.

Poco a poco, el Parque Nacional se ha ido desocupando, pero advierten que, si el Gobierno no cumple los compromisos , buscarán otro lugar para asentarse masivamente.

“Lo más probable es que hay una temporalidad dispuesta de 15 o 20 días. Si no se dan por parte de las instituciones las garantías, según los acuerdos estipulados, efectivamente habría un incumplimiento de parte del Distrito”, dijo Jairo Montañez, líder indígena.

A más tardar este miércoles y después de un ritual de armonización, líderes esperan entregar oficialmente el Parque Nacional.