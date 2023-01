Indígenas que llegaron hasta Bogotá para protestar no saben dónde pasarán la noche

Viajaron desde Chocó y por el momento se encuentran en la sede de la ONIC, pero no hay espacio para todos.

Tras la difícil noche, en compañía de funcionarios del Distrito, los indígenas emprendieron una caminata por las calles capitalinas que duró cinco horas hasta llegar a la sede de la ONIC en el centro de la ciudad.

Ellos denuncian desplazamiento por grupos armados, inseguridad y reclutamiento forzado en sus territorios. Aunque recibieron alimentos y atención médica, la capacidad de la sede de la Organización Nacional Indígena de Colombia es insuficiente para albergarlos a todos.

"No tenemos alojamiento, dónde quedarnos, pero yo creo que nos toca quedarnos aquí porque no hay otra solución porque no tenemos recursos para pagar un hotel", dice Luis Valdespino, un indígena embera.

El gobierno nacional adelanta una indagación para determinar el origen de los recursos usados para el traslado de los indígenas hacia la capital del país.

