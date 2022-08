Indignación en Bogotá: abuelito de 85 años fue abandonado en la portería de un edificio

Un abuelito de 85 años fue abandonado en la portería de un edificio del barrio Bochica, en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá. El hombre se negó a recibir comida esperando a que su hijo, quien al parecer fue el que lo dejó ahí, llegara por él.

Nelsy Gutiérrez, presidenta del consejo de administración del conjunto residencial donde estaba el adulto mayor, le contó al medio City TV que “estuvo todo el día sentado en una silla, en la administración. No quiso ni recibir agua, porque le ofrecieron una sopita, un agua aromática, no quiso recibir nada, me imagino que por la tristeza que tenía”.

Según ella, cuando por fin pudieron ubicar al hijo del abuelito de 85 años, que presuntamente vive en ese edificio, “dijo que él no iba a arriesgar su trabajo por venir a buscarlo”.

La Secretaría de Integración Social informó que, al comprobarse que el octogenario había sido abandonado, fue trasladado a un centro de atención.

Sin embargo, “hasta las tres de la mañana tuvieron dónde ubicarlo”, reveló la señora Gutiérrez. Al parecer, el abuelito de 85 años estuvo hospitalizado y tras salir buscó al hijo que terminó abandonándolo.