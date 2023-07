Indignación en Bogotá por hombre que paseó a un perro desde un carro: todo quedó en video

Hay indignación en Bogotá por cuenta de un video publicado en redes sociales que muestra a un hombre paseando a un perro desde un carro. Al parecer, el hecho tuvo lugar el pasado 9 de julio en una calle del norte de la capital colombiana.



El caso fue denunciado en Twitter por la cuenta Plataforma Alto. En las imágenes se observa cómo el sujeto sostiene al animal con un collar y, mientras avanza en su vehículo, el perrito intenta protegerse del gran número de carros que circulan por esa calle de Bogotá.

Incluso, se ve cuando una mujer intenta auxiliar al canino, pero el hombre no lo permite. "Este bárbaro en carro iba arrastrando ayer a un perrito, exponiéndolo a ser atropellado en una concurrida vía de Bogotá, solo 'para que no le ensuciara el carro'", señaló la cuenta de Twitter.

Parte del video, desde otro ángulo. Los vecinos denuncian que el sujeto mantiene al perrito todo el día encerrado en una terraza, en medio de sus heces. @AnimalesBOG pic.twitter.com/xI8FkXqa9j — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) July 10, 2023

Agregó: "Una señora intentó socorrer al perrito, pero fue rechazada".

Hasta el momento, no se sabe qué pasó con la mascota, pero según cuenta Plataforma Alto, varios vecinos manifestaron que el canino sufre otros malos tratos por cuenta de dicho sujeto.

"Los vecinos denuncian que el sujeto mantiene al perrito todo el día encerrado en una terraza en medio de sus heces", concluyó la cuenta de Twitter. Varios internautas reaccionaron en rechazo a los videos.

"Yo le quito el perro. No me importa el problema en que me meta 😡", "Imagínese usted cómo será ese tipo en sus relaciones, especialmente con su pareja", "¿Dónde está la autoridad para detener a este enfermo?" y "Evidente el cansancio del perrito o mal estado en el que está. ¡No camina bien! Actúen como debe ser, tantos casos así y no pasa nada" fueron algunos comentarios.



Hombre golpeó a su novio y mató a su perro

De otro lado, en un caso registrado en Medellín, un hombre fue enviado a prisión por agredir a su compañero sentimental y posteriormente matar a su mascota con un arma cortopunzante. El victimario habría amenazado con matar a su pareja y a su perro en repetidas ocasiones.

La directora Seccional de Fiscalías de Medellín, Yiri Milena Amado Sánchez, declaró que "los hechos investigados ocurrieron este martes 20 de junio en una vivienda del barrio Enciso de Medellín, donde residían la víctima y el victimario".

Según el ente acusador, el hombre de 24 años, al parecer, agredió física y verbalmente a su compañero sentimental de 38 años, para posteriormente causarle la muerte a su perro, una canina de raza bull terrier, al causarle heridas con un arma cortopunzante.

El veterinario forense de la institución determinó que el animal sufrió una "lesión traumática con elemento cortopunzante que le perforó la cavidad torácica y seccionó la aorta hacia la base del corazón".