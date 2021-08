Indignación: liberan a acusados de asesinar a bala a dueño de bicicleta en Engativá

Hay polémica por la libertad que se le otorgó a dos ciudadanos venezolanos capturados hace un año por el asesinato de un hombre a quien le hurtaron su bicicleta en la localidad de Engativá, en Bogotá .

El juez consideró que pasó el tiempo y se vencieron los términos del proceso penal.

El crimen quedó registrado en video: a plena luz del día dos ciudadanos venezolanos presuntamente atacaron a Óscar Iván Rodríguez Medina, un padre de familia que acaba de salir de su casa en la localidad de Engativá rumbo a su trabajo.

Óscar Iván era casado y tenía dos pequeñas hijas.

“Me parece una injusticia lo que cometieron con mi hermano, él no se merecía eso, porque era un hombre trabajador y salía todos los días a trabajar, a buscar el sustento”, dijo Luz Estela, su hermana.

Ese día se desplegaron varios operativos en el sector y, a los pocos minutos, uno de los extranjeros fue capturado y se le halló un arma de fuego.

Se vencieron los términos y quedaron libres

Para los familiares de la víctima, la captura de este sujeto se produjo en flagrancia. Días después fue detenido su presunto cómplice. Las autoridades descubrieron además que uno de ellos alardeaba con un revólver en sus redes sociales, como se evidencia en una fotografía.

Pero un año después de la muerte de Óscar Iván, un juez de Bogotá ordenó la libertad de los dos ciudadanos venezolanos. Según esta decisión, pasaron más de 120 días y no se adelantó el juicio en su contra.

“No sé si la Fiscalía no hizo bien su trabajo, no sé porque están todas las pruebas: hay videos, fotos, lo cogieron in fraganti, le cogieron el arma, y aun así estos bandidos se va a air del país, los van a soltar", expresó Darío Cordero, cuñado de la víctima.

“Es injusto porque Óscar no merecía una muerte así y que ahora le estén dando libertad, es injusto”, dijo Deysi Sandoval, esposa de la víctima.

¿Qué pasó en este caso? Para los familiares, el proceso penal no tuvo atención.

“Siempre ponen la pandemia, que la pandemia, que por eso se han demorado las audiencias”, dijo uno de los allegados.

La esposa y los familiares de Óscar Iván le rindieron un homenaje en el sitio donde fue acribillado y pidieron que el caso no quede impune.