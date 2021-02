¡Indignante! Abuelitos que se cuidaron del COVID-19 ahora exponen sus vidas para recibir la vacuna

“No sé por qué citan a tantas personas a la misma hora y esto es indignante”, dijo la acompañante de uno de los adultos mayores de 80 años a los que contactaron para ponerles la vacuna COVID-19 en la IPS Viva 1A, ubicada en la carrera 14 con calle 52 en Chapinero, norte de Bogotá.

La mayoría recibió una llamada o mensaje de texto un día antes en los que les confirmaron la hora y lugar para ser inmunizado.

Los abuelitos, algunos con bastón o en silla de ruedas, llevaban más de una hora esperando a ser atendidos.

Directivas de la Nueva EPS le dijeron a Noticias Caracol que al parecer hubo confusión entre las personas contactadas y que solo debían ir quienes hubieran confirmado su asistencia respondiendo el mensaje de texto que les enviaron.

Sin embargo, algunos de los citados dijeron que los habían llamado telefónicamente.

“Esto es indignante para nuestros abuelos, hace una hora estoy acá, tengo a mi abuelo sentado en un andén. Esto es el colmo”, dijo una joven.

Afirmó que a ellos no les enviaron “ningún mensaje, me llamaron el día de ayer, me confirmaron para hoy a las ocho de la mañana”.