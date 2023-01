Indignante: este año han capturado 7.000 delincuentes en Bogotá y han quedado libres 5.500

El alcalde Peñalosa propone penas alternativas como restringirles el uso del transporte público o la entrada a eventos masivos.

Autoridades lograron desarticular 18 bandas delincuenciales dedicadas al hurto en Bogotá. Cosquilleros, rompevidrios y atracadores hacen parte de las estructuras desarticuladas.

“Utilizaban unas fachadas como si fueran recicladores de la jurisdicción para acercarse e impactar a los conductores. Tres de las organizaciones estaban integradas por mujeres; encontramos que el 20% de los integrantes de las bandas son mujeres”, reveló el director de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa.

Esta operación denominada Metrópoli III se realizó en 19 localidades de la capital, producto de ella, 522 personas fueron capturadas.

En la presentación de estas cifras, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, reveló la preocupante cifra de delincuentes que quedan en libertad. Ante esta problemática, el mandatario pidió contemplar que “donde no hay violencia y donde no hay reincidencia podríamos pensar en otro tipo de sanciones como extender mucho más la casa por cárcel, los famosos brazaletes”. Además de la restricción de ingreso a donde haya multitudes.

Estas propuestas fueron analizadas por el exmagistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, quien considera que “desde luego necesita una norma jurídica, concretamente una ley y la aplicación por parte de los jueces”.

Además de eso, Hernández opinó que “desde el punto de vista práctico eso no puede ser aplicado por cualquier particular, únicamente por las autoridades, porque no se puede restringir el derecho a la locomoción de alguien que, según los jueces, debe estar en libertad”.