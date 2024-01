Indignante trino desde cuenta de la Policía a periodista que denunció acoso: “Para generar tráfico”

Este viernes, 19 de enero de 2024, se conoció un mensaje que fue emitido desde la cuenta oficial de X de la Policía de Bogotá en torno al caso de la periodista Angie Téllez, quien denunció ser perseguida por un depravado que le manda videos sexuales a su WhatsApp.



"Eso es para generar tráfico, lo hubiera hecho en privado", dice el mensaje que se publicó desde la cuenta oficial de X de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Una respuesta que generó indignación y repudio, teniendo en cuenta la gravedad de la situación que está atravesando la periodista.

“Me responden algo absurdo desde un canal oficial de la Policía de Bogotá porque publiqué lo que me estaba pasando. Claramente, se borró ese trino”, respondió Téllez.

Respuesta de la Policía a la periodista - Captura de pantalla.

Publicidad



Posteriormente, la Policía Metropolitana de Bogotá emitió otro pronunciamiento en nombre del general José Gualdrón, su comandante.

“La indiferencia es un mal que no puede contagiarnos. He dispuesto que el oficial encargado del manejo de las redes sociales fuera retirado del cargo. A Angie, toda mi solidaridad y disposición para identificar y poner a disposición de las autoridades al acosador”, señala el mensaje.

La indiferencia es un mal que no puede contagiarnos. He dispuesto que el oficial encargado del manejo de las redes sociales fuera retirado del cargo.



A Angie, toda mi solidaridad y disposición para identificar y poner a disposición de las autoridades al acosador. Bg. Gualdrón — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) January 19, 2024

Publicidad

Otras periodistas que denuncian acoso

Estefanía Maldonado y Deisy Nivia, periodistas de CityTV, también manifestaron que están viviendo un viacrucis por cuenta de los degenerados en WhatsApp.

Maldonado relató que el hombre se contactó con ella por medio de su número de trabajo (el cual ella y otros periodistas del noticiero comparten para que la ciudadanía reporte las problemáticas que se viven en Bogotá). Se presentó como Álvaro y le dijo "que quería hablar".

Ella lo ignoró, pero él empezó a enviarle videos obscenos. Luego de que lo bloqueó, el sujeto empezó a crear grupos de chat solo con ella y le escribía que “yo solo era de él, que quería hacerme un montón de cosas”.

Publicidad

Además, le hace saber a la periodista Maldonado que él ve el noticiero donde ella aparece y le escribe obscenidades.

“Que me veo muy bonita, que a él le gusta hacer eso (masturbarse) mientras él me está viendo, que quisiera que estuviera allá; bueno, un montón de obscenidades que sinceramente no me gustan”, dijo.

Por su parte, Nivia contó en el noticiero de CityTv que el sujeto, que se identificó como Álvaro, le enviaba videos “repitiendo constantemente" su nombre "mientras se tocaba".

Publicidad

"Incluso, en algunas ocasiones se veía inhalando lo que, yo creo, sería algún tipo de droga”, anotó.

Las periodistas de CityTv han tenido que bloquear diez números de teléfono del mismo sujeto, pues el acosador busca la manera de seguir en contacto con ellas, recalcó el noticiero de televisión.