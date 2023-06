Indignante video de pasajeros que se suben al SITP sin pagar el pasaje: “Es un problema cultural”

Un video que fue grabado por un conductor del SITP , sistema integrado de transporte público de Bogotá, está generando indignación entre los usuarios de las redes sociales. En las imágenes se aprecia a una gran cantidad de pasajeros ingresando al bus sin pagar el pasaje.



El video dura un minuto con 45 segundos. En ese lapso entran 20 personas al bus del SITP, pero solamente cuatro pagan el pasaje.

Los internautas, muy indignados, manifestaron que los colados son un factor fundamental para que el sistema de transporte público de Bogotá no funcione de manera idónea.

“Qué linda la cultura colombiana”, “Completamente de acuerdo, esa es la cultura de muchas personas de esta ciudad”, “Después dicen que la corrupción viene solo de los políticos”, “Es un problema cultural, no económico”, “Así no hay sistema que aguante, por eso le suben tanto al pasaje”, “Y luego se quejan por el mal servicio” y “Felicitaciones a los que pudiendo hacer lo mismo, no lo hicieron” fueron algunas de las opiniones de los internautas.

Es de recordar que, desde el 10 de enero de 2023, el pasaje de Transmilenio tuvo un incremento del 11,3%, es decir, subió 300 pesos y quedó en $2.950. En cuanto al SITP, cuesta $2.750. El trasbordo se mantiene en $200 y la tarjeta Tullave quedó en $7.000.

Publicidad

Regañó a los colados

Publicidad



A través de redes sociales se hizo viral otro video de un conductor de SITP que regañó a colados. Se trata de Yeison David Fino , quien aseguró en Noticias Caracol que su intención era generar conciencia para que la ciudadanía “ame, valore y respete” el sistema de transporte de Bogotá.

“Yo iba prestando el servicio normalmente, toda la gente había pagado su pasaje y en un paradero de la ruta, que queda en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, dos personas hicieron el ingreso sin validar el pasaje”, contó Yeison.

En ese momento, el conductor de SITP se parqueó y se levantó de su asiento para increpar a quienes no validaron el pasaje. “Yo les llamé la atención para crear esa conciencia en la ciudadanía”, añadió.

Yeison David Fino dijo que “uno siente frustración de que las personas no hagan buen uso del servicio y era para hacer la invitación a tener conciencia ciudadana, a utilizar de manera correcta nuestro servicio de transporte público de nuestra amada capital”.