Indignante video muestra cómo bañan a una abuela con agua fría, al aire libre, en horas de la noche

Quien la somete al indignante trato sería uno de sus hijos, quien tuvo que irse de la vivienda por rumores de linchamientos en su contra. Ocurrió en Bogotá.

En los videos se evidencia cómo de manera brusca el hombre arroja agua hacia el cuerpo indefenso de la mujer. Los hechos ocurren tanto de día como de noche.

Armando Barajas, otro hijo de la señora, dice que se enteró de lo que le sucedía a su mamá por los videos. Señala que su hermano fue detenido y que cuando se enteró su reacción fue darle una cachetada.

Armando señala que le pidió a su hermano irse de la casa por unos días. “Cuando me enteré de que lo tenían amenazado y que la gente estaba haciendo corrillos para lincharlo me tocó decirle ‘se me va’”, puntualizó.

La Fiscalía adelanta el proceso de investigación por lo ocurrido.

El abandono o los problemas en la alimentación e higiene con adultos mayores pueden acarrear una multa de 20 salarios mínimos, según la ley 1850 del 19 de julio de 2017.