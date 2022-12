Indolencia de pasajeros y de Transmilenio denuncia usuaria accidentada en bus

A Johana Herrera, madre cabeza de hogar, se le venció el seguro obligatorio de la motocicleta en que se desplazaba a diario y se vio forzada a tomar Transmilenio. Intentó abordar este transporte en la estación El Tintal, en el suroccidente de Bogotá, pero al final todo terminó en un drama.

“Pagué mi pasaje, entro a la estación y está congestionada. Espero que pasen de dos a tres Transmilenio llegaron. Desocuparon la estación, quedo de primera, pero el bus tardó mucho tiempo y se volvió a congestionar la estación. Cuando el bus llega no estaciona bien, quedó en medio de los dos separadores de la puerta. La gente me empuja, tropiezo, caigo contra el separador. La gente pasa por los lados, me empujan por encima, por todo lado y ahí me ocasionan la factura que tengo en mi mano”, narró la mujer.

Herrera dio a conocer que la defensoría del usuario de Transmilenio ya la contactó. Ahora, procederá a instaurar la queja frente a este hecho en el que quedó en evidencia la ausencia de cultura de ciudadana dentro del sistema articulado.