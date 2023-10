Influenciador denunció violento robo en Bogotá: "Me pusieron un arma en la cabeza"

"Me pusieron un arma en la cabeza, se llevaron el carro y nos robaron los celulares", así resumió el influenciador conocido por su contenido en la cuenta Fútbol Soker un violento robo en Bogotá del que fue víctima.

Denuncia que el sábado 21 de octubre de 2023, en horas de la noche, estaba llevando a una persona a su casa cuando voltea su cabeza a la izquierda y se percata de que un tipo le estaba apuntando con una pistola. "Qué hubo hermano, bájese de todo", le dijo el delincuente.



Cuando el creador de contenido miró hacia su derecha, vio que otro sujeto le estaba apuntando a la persona que iba acompañándolo a él en su vehículo. En ese momento, el influenciador expresó que pensaba que ahí lo iban a matar. "Si usted quiere que le de todo, yo le doy todo, pero no me haga nada", le dijo la víctima al asaltante en medio del robo en Bogotá.

El tiktoker le dio lo que tenía al ladrón y le pidió que dejaran tranquila a la persona que lo acompañaba. "Por alguna razón, de pronto por el susto, mi carro comenzó a andar muy despacio", dijo.

Sin embargo, el hombre con la pistola seguía apuntándole y diciéndole que le dieran todo lo que llevaban. "Ya te di todo, no tengo más", le expresó al delincuente.

En el momento del relato del robo en Bogotá, el creador de contenido reveló que tomó el arma del atracador y la empezó a alejar de su cabeza. "Me seguía apuntando en la cabeza y por primera vez en mi vida cogí un arma y la comencé a correr para que, si se le salía un tiro, me cayera en otra parte del cuerpo".

Mientras pasaba el angustiante momento, el influenciador le dijo al ladrón que no le hiciera nada. "Le pedí a una persona, que no tiene ningún derecho, que no me fuera a disparar y no acabara con mi vida", aseguró.



Después de que el delincuente los despojó de sus pertenencias, este le exigió al tiktoker que le diera el carro en donde iba. "Quito el arma de mi cabeza, me bajo del carro, me muevo para atrás, se baja la persona que iba conmigo", relató.

Luego, el ladrón le pregunta por las llaves, él le indica en dónde están y se marcha con el vehículo.

"En ese momento me pregunté qué acababa de pasar". Esta víctima de robo en Bogotá manifestó que no podía entender porqué le había ocurrido eso.

Por último, dentro de la denuncia, el influenciador aconsejó a las personas que, para evitar una situación similar, tengan mucho cuidado al salir, que no lo hagan solos e invitó a valorar la vida que "es muy corta y en cualquier momento se la pueden arrebatar".