Influenciadora denunció que la estafaron con un coche y que fue amenazada: "Tengo miedo por mi bebé"

La influenciadora bogotana Lina Meneses denunció en sus redes sociales ser víctima de estafa y amenaza después de comprar un coche en Marketplace. Devastada admite que hizo la compra porque necesitaba algo para poder movilizarse con su bebé de 2 meses, el cual sufre de una condición médica que debe ser apoyada con una bala de oxígeno.



“Ustedes saben que yo soy mamá primeriza. Realicé una compra por internet de un coche superbonito porque lo necesitaba con urgencia, ya que ustedes saben que yo tengo mi bebé con oxígeno”, comenta Lina en un video de redes sociales, en el cual explica que, ante la necesidad de la carriola, encontró una mujer de otra ciudad que estaba vendiendo uno.

Durante la negociación, Meneses le explicó a la supuesta vendedora que no podía enviarle el dinero hasta que tuviera el número de guía. Para ganar su confianza le envió fotos de un empaque grande y una guía cuando estaba en la sucursal de envíos.

La verdadera tragedia sucedió cuando el paquete llegó a la casa de Lina. Ella, ilusionada, abre la encomienda pensando que se encontraría el coche que le permitiría tener independencia y comodidad para llevar a su primogénito a sus citas médicas, sin embargo, se encontró con que el paquete contenía una mesa vieja, una caja de icopor y dos bolsas de tierra.

“Yo no soy de hacer este tipo de videos porque me siento estúpida y no es tanto la plata, sino que, de verdad, yo esperaba ese coche con mucha ilusión”, afirma.

En el video, la también emprendedora manifestó su deseo de localizar a la persona que envió el paquete, pero esto terminaría siendo una pesadilla. Días después de la difusión y viralización del primer video, el cual ya tiene más de 1,3 millones de reproducciones en Tiktok, apareció un segundo testimonio de Lina, en el cual hace responsable a la persona que aparecía en la guía en caso de que a ella o su familia les sucediera algo, ya que había recibido mensajes amenazantes mediante esta plataforma.

“Me parece increíble y realmente no me lo creo, por comprar algo en internet resulté estafada, robada y ahora amenazada”, comenta en el video la mamá primeriza, quien afirma que la persona que la habría estafado ni siquiera es la dueña original del coche y gracias a su video otras 5 personas manifestaron ser víctimas de la misma persona.

“La persona que originalmente tenía el coche me contactó y me dijo que la señora habló con ella, pidió fotos y videos como si lo fuera a comprar, y cogió ese contenido para mandarle a sus víctimas”. La vendedora original, al tener el teléfono de la supuesta ladrona, se le sincronizó el número con su cuenta de TikTok y así pudieron dar con su identidad.

Lina cuenta que la empezó a seguir para enviarle un mensaje, pero no pudo porque la tenía bloqueada, así que desde el número de su esposo lograron contactarla sin respuesta alguna. Momentos después llegó un mensaje que le decía “pobre bobita, mija, para un vivo hay otro más, si yo sé donde vive, severa lela, más bien déjeme quietica y no busque problemas cu#$%”. Lina asume que las otras personas no habían denunciado por amenazas similares.

La creadora de contenido asegura que tomará medidas legales para evitar que otras mamás pasen por lo mismo, además que le parece inaceptable que “ella siga haciendo esto y siga robando con su cédula descaradamente y su número de Nequi”.