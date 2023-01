Inquilinos mala paga: arrendatario debe más de $16 millones entre alquiler y servicios

Cada día en Bogotá, 80 personas acuden a las casas de justicia por problemas con quienes ocupan sus inmuebles. ¿Qué hacer con estos malos vecinos?

“He utilizado todos los recursos de ley y no ha sido posible sacar a este señor del apartamento”, cuenta Humberto Calderón, propietario afectado por su arrendatario que lleva más de un año sin pagar.

Álvaro Pérez, abogado civil, recuerda a quienes alquilan que, en caso de tener un inconveniente como este, que primero entablen una comunicación con el arrendatario para que devuelva el inmueble.

De no prosperar este primer paso, debe acudirse a un sitio especializado para hacer una conciliación y si no se llega o cumple con un acuerdo, el afectado puede presentar su denuncia ante jueces de menores causas o civiles para que ordene el pago de lo adeudado y el restablecimiento del inmueble.