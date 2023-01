¡Inseguridad extrema! Asaltan a menores en Salitre Mágico y los amenazan de muerte

A través de los celulares que hurtaron, delincuentes los están amedrentando para que no denuncien lo ocurrido en el parque de diversiones.

Durante el fin de semana cinco adolescentes disfrutaban de los juegos cuando fueron abordados por tres sujetos, quienes los pasearon por varios puntos del lugar y los amenazaron para que les entregaran las pertenencias.

Fue minutos más adelante cuando una madre de familia que los acompañaban se percató de que los menores habían sido asaltados a plena luz del día y sin que, según ella, hiciera presenciara la seguridad privada del parque, en el occidente de Bogotá.

Pese a dar aviso a los vigilantes, los sujetos escaparon. Sin embargo, el caso no termina ahí.

A través de los celulares que hurtaron, abrieron las redes sociales de las víctimas y, por medio de estas, empezaron a amenazarlos diciéndoles: “los voy a ir a buscar por sapos”. También se leen mensajes como: “se van a morir”.

A raíz de estas amenazas, los estudiantes no han regresado a clases por miedo a las represalias de los delincuentes.

Las directivas del parque no han querido pronunciarse.