¡Insólito! A motociclista le pusieron un comparendo por ‘infringir’ pico y placa en Bogotá

Aunque esta restricción no existe para esos vehículos, la mujer quiso evitarse problemas y terminó pagando. ¿Quién responde?

Esta es solo una de las muchas irregularidades que usuarios denuncian a diario frente a la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

“Ella pagó el comparendo, es una pelea que uno siempre sale perdiendo, es la palabra de ellos contra nosotros”, dice Miguel Forero, líder de motociclistas.

Según la Policía de Tránsito, lo que sucedió fue una confusión, pero aseguran que lo del pico y placa no es la razón por la que fue multada la motociclista.

En otro caso, a un motociclista le pusieron un comparendo en enero de 2019, pero por error le escribieron 2018 en el parte.

“Me lo pusieron por un cruce prohibido en la Boyacá con Primero de Mayo, inevitablemente se llevaron la moto para los patios y llamé a mi jefe para pedir permiso por mediodía, cuando llegué acá resulta que el sistema no reflejaba la información del comparendo, me tuvieron todo el día acá”, denuncia Elkin Agredo, el afectado.

Señala que le cobraron más días de patios por esa demora y al final terminó pagando más de lo que debía.

Ante estos casos, que muchos califican como inauditos, los usuarios piden mejor capacidad de respuesta por parte de las autoridades.