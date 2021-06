Insólito caso: mujer de 70 años aparece como vacunada en el sistema sin estarlo

Al momento de acudir a la cita para ser vacunada contra el COVID-19 , Rosalía Duarte, de 70 años, residente de Bogotá, se llevó una sorpresa cuando le notificaron que ella ya aparecía como inmunizada y que lo había hecho en otra ciudad donde ella nunca ha vivido.

“Resulta que en lo que la funcionaria va a meter los datos a la base de datos encontró que ya había otra persona vacunada con el nombre de ella. Estamos con un tema de suplantación de identidad y por ese motivo no hemos podido acceder a la vacuna para mi mamá”, manifestó Janeth Patiño, hija de Rosalía Duarte.

Ante esta sorprendente notificación, la familia de doña Rosalía investigó sobre la persona que había recibido la vacuna que era para su mamá.

De acuerdo con Janeth, se trata de una señora de 76 años, que fue vacunada en la Nueva EPS de Barrancabermeja . Sin embargo, el número de la cédula y los nombres que aparecen en la base de datos son los mismos.

“Me siento con miedo y afectada debido a la suplantación de la cédula. No he podido obtener mi vacuna, espero que me ayuden las entidades con ese motivo”, expresó Rosalía Duarte.

Publicidad

Por su parte, la Nueva EPS , por medio de un comunicado de prensa, aseguró que está verificando si se trató de un error en la digitación:

“Nueva EPS procedió a realizar la solicitud de corrección y descargue del documento aplicativo mencionado ante el ente competente y tan pronto se actualice dicha solicitud, la compañía garantizará la programación y respectiva aplicación del biológico”.

En tanto, la Contraloría General emitió cuatro alertas sobre el Plan Nacional de Vacunación.

Según la contralora delegada para el sector Salud, Lina María Aldana, 338 personas que han estado priorizadas en la plataforma Mi Vacuna tienen presuntamente 120 años.

“Asimismo encontramos 110 personas que habiendo fallecido antes de dar inicio al Plan Nacional de Vacunación, en febrero del presente año, se encuentran, según la Registraduría Nacional, fallecidas antes de esta fecha”, comunicó la contralora Aldana.

Publicidad

También encontraron que 36 personas recibieron la primera dosis y, posteriormente, fallecieron por causas naturales. no asociadas al biológico, aparecen en el sistema como si hubieran recibido la segunda dosis.

Además, 1.669 personas fueron inmunizadas sin estar priorizadas dentro del plan nacional de vacunación.