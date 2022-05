Insólito: se roban dos carros en una misma cuadra y en menos de 12 horas

Un insólito hecho de inseguridad se presentó en Bogotá . En una cuadra del barrio Caravelas, ladrones le robaron una camioneta a una familia y, tan solo 12 horas después, a su vecino de enfrente también le hurtaron un carro.

Ocurrió en la localidad de Kennedy, donde cámaras registraron lo sucedido.

“La seguridad de esto está terrible. A las 7 de la mañana atracan ahí al señor con la esposa, le pegan al niño de 8 meses en la cabeza, lo dejaron mal, inclusive creo que anoche estuvo enfermo. Me voy a mi trabajo, regreso preocupado, pensando en que ojalá no pase nada”, relató una de las víctimas.

“Llamo a mi esposa y le digo que estemos en la jugada. Llego, no me demoré nada; ella me abrió y yo entré en reversa, alcanzo a parquear y me llega un tipo que me encañona, me tira al piso y el otro tipo entra y encañona a mi esposa”, añadió.

La Policía Metropolitana realiza trazabilidad de cámaras para conocer si la misma banda actuó en los dos casos del robo de carros.