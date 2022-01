Inspección a la casa de Mauricio Leal: lo que encontró la Fiscalía para acusar a Yhonier Leal

La inspección a la casa en la que Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, fueron asesinados dejó reveladoras pruebas que, para la Fiscalía, indican que Yhonier Leal es el autor material del crimen.

En la audiencia de imputación de cargos contra Yhonier Leal el ente dio detalles de muestras de sangre halladas en lugares distintos a la habitación donde estaban los cuerpos y reveló audios que Yhonier Leal envió a las víctimas para no despertar sospechas.

La escena del crimen

Entre las nueve pruebas recolectadas en la habitación donde estaban los cuerpos de Mauricio Leal y Marleny Hernández se destacan estas cuatro:

Evidencia número 7: El celular de Mauricio Leal. Tiene salpicaduras de sangre en la parte trasera, pero por la posición en que se encontró -hacia arriba- “hubiese sido imposible encontrar alguna transferencia o rastro de sangre en la forma (posición) en que fue encontrado”.

Evidencia número 6: la caja de zopiclona tampoco tenía rastros de sangre. “Señora jueza, si Mauricio Leal hubiese ingerido por sí solo las 9 pastas de zopiclona, pues hubiese dejado al menos una huella de sangre en dicha caja”.

Evidencia número 5: las manos de Mauricio Leal al momento de coger el cuchillo. “Era imposible que una persona coja de esa forma el cuchillo si se pretende suicidar”.

Evidencia número 9: Debajo de la almohada donde reposa el cuerpo de Mauricio Leal se encontró el mango de la hoja que estaba al interior del cuerpo del estilista.

“Para que aparentemente sea un suicidio, pues tendría que ser propinada la lesión por una persona que fuese zurda. Y se logró comprobar que Mauricio Leal Hernández era diestro. Eso descarta que él se haya suicidado, pero sí cobra mayor fuerza, en grado de inferencia razonable, que Yhonier Leal Hernández mató a su madre, la trasladó a la habitación de Mauricio y la acomodó de esa forma y dejó toda la evidencia en una forma que pareciera un suicidio”.

Sangre en las escaleras

Fiscalía General de la Nación

El cuerpo de Marleny Hernández fue subido en una sábana por Yhonier Leal, “una sábana que jamás apareció”, recalcó el fiscal. En el primer escalón de acceso se encuentra una gota de sangre que corresponde a Marleny Hernández.

Sangre en una toalla

Otra de las evidencias presentadas es un rastro de sangre “en toalla ubicada en el baño de la habitación de Yhonier Leal Hernández”. Las pruebas genéticas dan cuenta de que se trata de una mezcla de sangre, entre la de Marleny Hernández y de un individuo masculino.

Fiscalía General de la Nación

Se descartó que ese individuo fuera Mauricio Hernández, pero por su similitud genética se infiere que esa sangre es de Yhonier, pues no había otro familiar masculino en la casa.

En la cama de Marleny Hernández, “a pesar de que la funda y la sábana fueron cambiadas”, se halla “rastro de sangre en funda de almohada de la señora Marleny que proviene de Mauricio Leal, almohada hallada en el piso, al lado de la cama”.

Fue “la única persona que estuvo presente al momento de la muerte de la señora Marleny Hernández y Mauricio Leal. Previamente a ello, en todas las escenas trató de limpiar Yhonier Leal, utilizando guantes”.

También, recalca el ente acusador, se hallaron rastros de sangre en la cañería del baño de Yhonier.

Cronología según las cámaras del conjunto

Fiscalía General de la Nación

Sábado 20 de noviembre del año 2021: Mauricio Leal ingresa al conjunto a las 21:59

Sábado 20 de noviembre: a las 22:52 ingresa Yhonier Leal a la residencia

Domingo 21 de noviembre: a las 12:48 sale Yhonier Leal

Domingo 21 de noviembre: 14:10 Yhonier Leal ingresa nuevamente al conjunto

Domingo 21 de noviembre: 18:13 Yhonier sale del conjunto para una fiesta con sus familiares. Ingresa nuevamente al conjunto a las 23:37 horas.

“¿Qué quiero demostrar con ello? Que estuvo presente Yhonier Leal Hernández, el cual 'tomó gotas de valeriana y quedó profundo', y salió el lunes 22 de noviembre a las 11:19 a.m., donde se observa en cámaras del conjunto que, al salir de la casa en su vehículo, con destino a su peluquería y quien no vio ni sintió nada raro, tampoco escuchó los celulares timbrar ni se le hizo extraño que no se hubiesen despertado”. Según la Fiscalía, se comprobó que no se durmió, como dijo, sino que usó redes sociales.

Yhonier envió audios a su mamá y a su hermano

Tras salir, les envió un audio a su mamá y otro a su hermano, “sabiendo que ya había acabado con sus vidas”, según la Fiscalía

Lunes 22 noviembre, 11:26. Mensaje a Marleny Hernández:

“Hola, mi madre hermosa, ¿cómo amaneces? Vi que durmieron mucho ayer, llegué anoche y estaban dormidos. Vengo ahora y siguen dormidos…”.

Sin embargo, recalcó el fiscal que en una declaración ante las autoridades Yhonier Leal dijo que “su madre se despidió de él y que también habló con su hermano, el cual le manifestó que dejara unas galletas en la cocina. Aquí empiezan las contradicciones”.

Lunes 22 noviembre, 11:38. Mensaje a Mauricio Leal:

“Hola, Maíto, ¿cómo estás? Espero que todo esté superbién como siempre. Maíto, ahí te mando el recibo de la transferencia que dice Andrés de los 350 del cumpleaños, se me había olvidado mandártelos, qué pena contigo. Te los envío para que tengas eso en cuentas, porque Andrés pide mucho y tú tienes que estarle recordando lo que le mandas porque él a veces como que se le olvida. Esta noche no más pase el pico y placa subo y si han llevado la base le doy otro empujoncito al árbol. Dios te bendiga, te quiero mucho. Un abrazo”

"Nótese cómo en ese mensaje trata de hacer ver Yhonier Leal su vínculo amoroso, o de hermandad, con su hermano Maíto, como lo llama, y jamás se trataban de esa forma con Mauricio Leal Hernández", según la Fiscalía.