Instructor de escuela de conducción agredió a menor de 14 años luego de chocar carro en el que iba

Con video en mano, la conductora de un vehículo particular denunció que un instructor de escuela de conducción y una aprendiz, a bordo de una moto, chocaron su carro y, luego, el hombre agredió a su hija, una niña de 14 años, en una calle de Bogotá.

De acuerdo con el relato de la mujer, tras el choque, la motocicleta emprendió la huida y ella la siguió hasta alcanzarlos.

“Me dirigía con mi hija a realizar una diligencia y él nos choca, me bajó a hacerle el reclamo y él emprende la huida. Nosotros lo seguimos hasta unas cuadras adentro del barrio, me parqueo al lado de él y le reclamo que por qué se escapa si no ocurrió nada, que por qué no responde”, narró Sandra Patricia Penagos, madre de la adolescente agredida.

Acto seguido, denuncia la mujer, el instructor de escuela de conducción “muy alterado golpea el espejo del vehículo, me insulta y luego de eso se da cuenta de que mi hija está grabándolo con el teléfono celular y procede a agredirla con un puño en la cara y con la otra mano intenta quitarle el teléfono”.

El caso fue puesto en conocimiento de la academia de conducción, pero no hubo una respuesta por parte de la compañía.

Las autoridades ya iniciaron un proceso legal.