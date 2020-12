Inusual copiloto de taxi que alegra carreras en Bogotá: se llama Coronel y va vestido de papá Noel

En medio de tanto taxi que transita en Bogotá , hay uno que sobresale por su gorro de Navidad y un inusual copiloto, un perro vestido de papá Noel y llamado Coronel.

”Ese man ya no se queda solo, no le gusta quedarse solo, le gusta estar es donde está la acción, su gente, la gente que lo admira”, asegura Nicolás Walteros, taxista y dueño de Coronel.

Y aunque este perro no necesita barba, a diario le ponen su traje y junto a su amo sale a recorrer las calles de la capital de Colombia. Cada esquina del vehículo amarillito refleja el amor de Nicolás por su mascota , que también ladra con frecuencia.

“En el stop, en el reverso y lo más importante, que los ladridos son de amor por aquellos de cuatro patas que están sufriendo mucho en la calle”, señala.

Sin embargo, Nicolás confiesa que uno que otro usuario le hace el quite a su taxi.

“Hay personas a las que no les gustan los perros y le dicen a uno ‘hay perro, no, perro, no’ y yo le digo ‘tranquilo, no hay ningún problema’. Los que se lo pierden son ellos”, afirma.

Publicidad

El taxista asegura que hace 5 años rescató a Coronel y que, desde este entonces, les cambió la vida. “Un mundo sin perros no es un mundo”, sostiene.

Eso sí, Coronel no admite que molesten a su amo y, como deben aprovechar la temporada, esta pareja inseparable con pinta navideña seguirá en las vías robándole una sonrisa a más de uno.