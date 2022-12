Inversión de $12.000 millones para mercados campesinos se habría perdido: Personería

Ni un solo campesino resultó beneficiado tras la inversión de $12.486 millones por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE) en los llamados “mercados campesinos”, aseguro la Personería de Bogotá.

De acuerdo con el ente de vigilancia, la iniciativa que planteaba ayudar 7.000 productores agrícolas en zonas rurales cercanas a Bogotá no ayudó “a uno sólo de ellos” y la ciudad no vio los frutos de la inversión.

Los recursos fueron distribuidos a través de 58 contratos, de los cuales 37 correspondieron a prestación de servicios, 10 a convenios de asociación y 7 a interadministrativos.

“La millonaria contratación de las universidades se hizo con el fin de generar capacitaciones en planes de negocio, empresarización y caracterización de la oferta. El resultado es una base de datos con cerca de 10.000 integrantes, de los cuales a la fecha no hay ninguno vinculado al programa de comercialización en la ciudad”, sostuvo la Personería a través de un comunicado.

“Se evidencia que, producto de la inversión del Distrito de $12.486 millones en la región central rural bogotana, se obtuvo un beneficio para los capitalinos de tan sólo 0,01%, cosa que demuestra el muy bajo nivel de impacto comparado con la inversión realizada, hecho que constituye presunto detrimento al patrimonio”, consideró la Veeduría.