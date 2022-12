Investigan agresión a bebé de 9 meses en hogar del ICBF

Tenía varias lesiones en el rostro y los padres entablaron una denuncia en la Fiscalía. El pequeño estaba en el hogar de manera irregular.

“Estaba hinchado en los dos ojos, la boca la tenía totalmente ‘totiada’ (sic), estaba mordido los cachetes. Muy feo, era muy triste verlo así”, asegura la madre.

Los padres del pequeño colocaron una denuncia ante la Fiscalía tras lo sucedido.

“Dijeron que había sido un niño de dos añitos, que lo había maltratado así, pero un niño de dos añitos no tiene tanta fuerza para hacerle todo lo que tiene mi hijo”, explicó por su parte el padre.

Según la mamá del menor, en el hogar accedieron a cuidar al niño desde hace mes y medio como un servicio particular, aunque esto no está permitido.

De acuerdo con el ICBF, el niño estaba en este hogar de manera irregular, pues solo pueden recibir niños que estén en el programa del Bienestar Familiar, mayores de 18 meses.

“Además este niño no está en nuestros registros, no es un niño que estuviera escrito dentro de la modalidad de hogar comunitario con el ICBF”, señala Diana Patricia Arboleda, directora de la regional Bogotá del ICBF.

El hogar comunitario fue cerrado por el Instituto Colombiano de Bienestar, que rechazó el hecho y brinda acompañamiento a la familia del menor.