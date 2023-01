Investigan muerte de joven en un CAI de Bogotá

Aunque las autoridades señalan que el hombre se suicidó, investigadores aseguran que el cuerpo tiene evidencia de golpes.

Según el reporte de la Policía, el individuo había sido trasladado hasta el CAI del 20 de julio tras protagonizar una pelea, como no estaba en condición de detenido no se le quitaron los cordones de los zapatos con los que se habría suicidado.

Pero para el CTI de la Fiscalía no hay claridad en el hecho, por lo que se tomarón pruebas.

También se investiga por qué los policías llevaron el cuerpo hasta el hospital San Rafael, en donde, según el reporte médico, llegó sin vida.