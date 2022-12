Investigan presunto conflicto de intereses de secretario de Movilidad de Bogotá por temas sobre Uber

Personería formuló cargos contra Juan Pablo Bocarejo porque no se declaró impedido tras participar en estudios sobre este servicio.

Según la Personería de Bogotá, Bocarejo antes de desempeñarse como secretario de Movilidad realizó un estudio académico para una prestigiosa universidad de la capital, en el que resaltaba los beneficios de la implementación de la plataforma de transporte en la ciudad.

“Como ya había emitido un concepto previo sobre el particular y los beneficios de la plataforma, no entendemos cómo ahora siendo secretario de Movilidad no hizo esa manifestación y se declaró impedido para emitir cualquier clase concepto sobre la misma”, afirma Carmen Castañeda, personera de Bogotá.

De acuerdo con el Ministerio Público, el funcionario fue en contravía de los principios de transparencia.

En máximo un mes, la Personería emitirá un fallo sobre si el funcionario incurrió o no en conflicto de intereses.

“La falta que se le está imputando es una falta al parecer gravísima y, en ese orden de ideas, la sanción sería de destitución e inhabilidad de 10 a 20 años, pero eso solamente lo sabremos al final”, añadió.

